«Непонятное действие». Лион обжалует решение о понижении в классе

Футбольный клуб «Лион» отреагировал на решение Национальной дирекции по контролю за управлением (DNCG) о своем понижении в классе.

После рассмотрения финансовой документации клуба дирекция приняла решение о переводе «Лиона» из Лиги 1 во Вторую лигу (Лигу 2).

В свою очередь, «Лион» выразил удивление действиями DNCG, поскольку клуб тесно сотрудничал с дирекцией.

По информации французского клуба, «Лион» обжалует решение DNCG и подаст апелляцию.

«Олимпик Лион» принимает к сведению непонятное решение, принятое DNCG вечером, и подтверждает, что незамедлительно подаст апелляцию.

В последние месяцы мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все её требования и обеспечив инвестиции собственными средствами, превышающими запрашиваемые суммы. Благодаря вкладам акционеров и продаже доли в «Кристал Пэлас» наши денежные резервы значительно увеличились, и у нас есть более чем достаточно ресурсов на сезон 2025/26.

Имея подтвержденные финансы и спортивные успехи, которые обеспечили нам участие в еврокубках два года подряд, мы искренне не понимаем, как административное решение могло привести к понижению в классе такого большого французского клуба. Мы подадим апелляцию, чтобы доказать нашу способность обеспечить необходимую ликвидность и гарантировать сохранение «Лиона» в Лиге 1», – заявили представители «Лиона».