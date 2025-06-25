Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров Реала пропустит четыре месяца. Клуб потеряет 6 млн евро
Испания
25 июня 2025, 14:50 |
652
0

Один из лидеров Реала пропустит четыре месяца. Клуб потеряет 6 млн евро

Операция Джуда Беллингема ударит по финансам мадридского клуба

25 июня 2025, 14:50 |
652
0
Один из лидеров Реала пропустит четыре месяца. Клуб потеряет 6 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после завершения Клубного чемпионата мира.

По предварительным данным, 21-летний футболист пропустит около четырех месяцев. Отсутствие одного из лидеров команды может ударить не только по результатам «сливочных», но и скажется на финансах королевского клуба.

По информации The Athletic, недельная зарплата Беллингема составляет 386 тысяч евро. Полузащитник сможет вернуться на поле не раньше начала ноября, поэтому «Реалу» придется отдать около шести млн евро игроку, который так и не сыграет за клуб в этот период времени.

В ноябре 2023 года англичанин вывихнул плечо и с тех пор играет в специальной защите. Из-за постоянного дискомфорта, медицинский штаб «сливочных» принял решение отправить Джуда на операцию.

На данный момент полузащитник помогает мадридскому коллективу на Клубном чемпионате мира, где он сыграл 84 минуты против «Аль-Хиляля» (1:1) и забил гол в ворота «Пачуки» (3:1, провел 60 минут).

По теме:
Интер Милан – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика
Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на КЧМ
клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Джуд Беллингем операция операция на плече травма травма плеча финансы зарплаты
Николай Титюк Источник: New York Times
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США
Футбол | 25 июня 2025, 11:15 16
Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США
Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США

Казалось бы, после ЧМ-2022 в Катаре футбольных болельщиков уже нечем удивить, но…

Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Футбол | 25 июня 2025, 00:03 12
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24.06.2025, 22:01
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Футбол | 25.06.2025, 14:25
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Футбол | 25.06.2025, 08:23
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 14
Футбол
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
23.06.2025, 23:36
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 33
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 10
Бокс
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем