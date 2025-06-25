Один из лидеров Реала пропустит четыре месяца. Клуб потеряет 6 млн евро

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после завершения Клубного чемпионата мира.

По предварительным данным, 21-летний футболист пропустит около четырех месяцев. Отсутствие одного из лидеров команды может ударить не только по результатам «сливочных», но и скажется на финансах королевского клуба.

По информации The Athletic, недельная зарплата Беллингема составляет 386 тысяч евро. Полузащитник сможет вернуться на поле не раньше начала ноября, поэтому «Реалу» придется отдать около шести млн евро игроку, который так и не сыграет за клуб в этот период времени.

В ноябре 2023 года англичанин вывихнул плечо и с тех пор играет в специальной защите. Из-за постоянного дискомфорта, медицинский штаб «сливочных» принял решение отправить Джуда на операцию.

На данный момент полузащитник помогает мадридскому коллективу на Клубном чемпионате мира, где он сыграл 84 минуты против «Аль-Хиляля» (1:1) и забил гол в ворота «Пачуки» (3:1, провел 60 минут).