Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Полузащитник мадридского «Реала» пропустит три месяца после операции
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не сможет помочь королевскому клубу после Клубного чемпионата мира в течении нескольких месяцев.
В ноябре 2023 года 21-летний футболист вывихнул плечо и с тех пор играет в специальной защите. Из-за постоянного дискомфорта, медицинский штаб «сливочных» принял решение отправить Джуда на операцию, которая состоится в июле после окончания Клубного чемпионата мира.
По предварительным данным, полузащитник пропустит три месяца и не будет иметь возможности играть в составе «Реала».
По сообщениям испанской прессы, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо столкнулся с непростым выбором – найти футболиста, который заменит Беллингема, пока англичанин будет восстанавливаться.
Испанский специалист рассматривает четыре кандидатуры – Франк Мастантуоно, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга и Арда Гюлера. Турецкого футболиста тренерский штаб королевского клуба намерен переместить из позиции вингера в центр поля.
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