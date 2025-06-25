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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 07:57 | Обновлено 25 июня 2025, 08:07
541
0

Ингулец определился со спаррингами и пригласил первого новичка

Просмотр проходит Назарий Пастернак, а потерь у Ингульца гораздо больше

25 июня 2025, 07:57 | Обновлено 25 июня 2025, 08:07
541
0
Ингулец определился со спаррингами и пригласил первого новичка
ФК Кремень. Назарий Пастернак

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Ингулец» уже определился с четырьмя спарринг-партнерами на межсезонье.

«Ингулец» сыграет 29 июня с «Александрией», 4 июля – с «Черноморцем», 13 июля – с ЛНЗ и на следующий день – с «Ворсклой». Соперники в еще двух контрольных матчах уточняются.

Точно не будет выступать за «Ингулец» в новом сезоне вратарь Алексей Паламарчук, который перешел в ЛНЗ, отсутствует в расположении команды защитник Виталий Катрыч, которым интересуется «Колос» из Ковалевки. Вернулись в свои клубы арендованные Олег Пушкарев, Иван Лосенко, Назар Попов.

Потери могут быть ощутимее, потому что еще к трем игрокам «Ингульца», которые сейчас тренируются под руководством Василия Кобина, проявляют интерес клубы УПЛ.

Пока что в тренировочном лагере «Ингульца» находится только один потенциальный новичок – полузащитник Назарий Пастернак из «Кременя».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» активно работает над усилением состава и рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Ингульца» Артема Бенедюка.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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