Кривбасс заинтересован в подписании правого защитника, названо имя

Криворожский «Кривбасс» активно работает над усилением состава и рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Ингульца» Артема Бенедюка.

Клуб из Кривого Рога уже ведет переговоры с 21-летним футболистом, воспитанником киевского «Динамо».

В случае успешного завершения сделки Бенедюк может заменить Андрея Понедельника, который недавно покинул команду.

В сезоне 2024/25 Артем Бенедюк провел 10 матчей в составе «Ингульца» и отметился одним голом.