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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 05:59 | Обновлено 24 июня 2025, 06:41
330
0

Кривбасс заинтересован в подписании правого защитника, названо имя

Артем Бенедюк может перейти из Ингульца в криворожскую команду

24 июня 2025, 05:59 | Обновлено 24 июня 2025, 06:41
330
0
Кривбасс заинтересован в подписании правого защитника, названо имя
УПЛ. Артем Бенедюк

Криворожский «Кривбасс» активно работает над усилением состава и рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Ингульца» Артема Бенедюка.

Клуб из Кривого Рога уже ведет переговоры с 21-летним футболистом, воспитанником киевского «Динамо».

В случае успешного завершения сделки Бенедюк может заменить Андрея Понедельника, который недавно покинул команду.

В сезоне 2024/25 Артем Бенедюк провел 10 матчей в составе «Ингульца» и отметился одним голом.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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