Украина. Премьер лига24 июня 2025, 05:59 | Обновлено 24 июня 2025, 06:41
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Кривбасс заинтересован в подписании правого защитника, названо имя
Артем Бенедюк может перейти из Ингульца в криворожскую команду
24 июня 2025, 05:59 | Обновлено 24 июня 2025, 06:41
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Криворожский «Кривбасс» активно работает над усилением состава и рассматривает вариант с подписанием правого защитника «Ингульца» Артема Бенедюка.
Клуб из Кривого Рога уже ведет переговоры с 21-летним футболистом, воспитанником киевского «Динамо».
В случае успешного завершения сделки Бенедюк может заменить Андрея Понедельника, который недавно покинул команду.
В сезоне 2024/25 Артем Бенедюк провел 10 матчей в составе «Ингульца» и отметился одним голом.
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