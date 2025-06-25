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  4. Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 01:24 |
286
0

Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ

24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С

25 июня 2025, 01:24 |
286
0
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 90 минут, сохранил ворота сухими и оформил четыре сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.5 баллов. Это второй лучший показатель среди всех игроков матча. Наивысшая оценка у центрбека Бенфики Николаса Отаменди – 7.6.

Интересно, что Бенфика одержала победу во многом благодаря игре Трубина, что отметили и в ФИФА, назвав Анатолия лучшим игроком противостояния.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Бавария (1:0)

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Бенфика Бавария Бенфика - Бавария оценки WhoScored Анатолий Трубин Николас Отаменди клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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