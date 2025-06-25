Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 90 минут, сохранил ворота сухими и оформил четыре сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.5 баллов. Это второй лучший показатель среди всех игроков матча. Наивысшая оценка у центрбека Бенфики Николаса Отаменди – 7.6.

Интересно, что Бенфика одержала победу во многом благодаря игре Трубина, что отметили и в ФИФА, назвав Анатолия лучшим игроком противостояния.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Бавария (1:0)