Рух потерял еще одного экс-игрока Карпат
Львовяне остались без «зимних» новичков из «Карпат»
Перед началом второй части прошлого сезона в «Карпаты» перешла целая группа игроков «Руха».
В обратном направлении отправились полузащитники Артур Рябов и Юрий Тлумак.
Как стало известно Sport.ua, их пребывание в «Рухе» было непродолжительным. Сначала решил продолжить карьеру в ЛНЗ Артур Рябов, а сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Юрием Тлумаком.
По имеющейся информации в «Рухе» решили делать ставку на воспитанников клубной Академии или легионеров.
Ранее владелец «Руха» назвал задачу команды на сезон УПЛ.
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