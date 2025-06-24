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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 22:36 | Обновлено 24 июня 2025, 23:04
925
0

Рух потерял еще одного экс-игрока Карпат

Львовяне остались без «зимних» новичков из «Карпат»

24 июня 2025, 22:36 | Обновлено 24 июня 2025, 23:04
925
0
Рух потерял еще одного экс-игрока Карпат
ФК Рух Львов. Юрий Тлумак

Перед началом второй части прошлого сезона в «Карпаты» перешла целая группа игроков «Руха».

В обратном направлении отправились полузащитники Артур Рябов и Юрий Тлумак.

Как стало известно Sport.ua, их пребывание в «Рухе» было непродолжительным. Сначала решил продолжить карьеру в ЛНЗ Артур Рябов, а сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Юрием Тлумаком.

По имеющейся информации в «Рухе» решили делать ставку на воспитанников клубной Академии или легионеров.

Ранее владелец «Руха» назвал задачу команды на сезон УПЛ.

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Артур Рябов Юрий Тлумак Рух Львов Карпаты Львов расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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