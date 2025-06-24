Рух потерял еще одного экс-игрока Карпат

Перед началом второй части прошлого сезона в «Карпаты» перешла целая группа игроков «Руха».

В обратном направлении отправились полузащитники Артур Рябов и Юрий Тлумак.

Как стало известно Sport.ua, их пребывание в «Рухе» было непродолжительным. Сначала решил продолжить карьеру в ЛНЗ Артур Рябов, а сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Юрием Тлумаком.

По имеющейся информации в «Рухе» решили делать ставку на воспитанников клубной Академии или легионеров.

Ранее владелец «Руха» назвал задачу команды на сезон УПЛ.