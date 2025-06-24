ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с лидером. Он уйдет в другой клуб УПЛ

Украинский полузащитник львовского «Руха» Артур Рябов покинул расположение клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Рух» благодарит за сотрудничество Артуру Рябову 🤝», – говорится в сообщении.

Украинский полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года, проведя 13 матчей и забив 1 гол. Рябов станет игроком черкасского ЛНЗ, куда его лично пригласил Виталий Пономарев.

Ранее сообщалось, что владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ