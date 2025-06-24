Украина. Премьер лига24 июня 2025, 11:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с лидером. Он уйдет в другой клуб УПЛ
Артур Рябов покинул расположение львовского клуба
24 июня 2025, 11:24 |
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Украинский полузащитник львовского «Руха» Артур Рябов покинул расположение клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Рух» благодарит за сотрудничество Артуру Рябову 🤝», – говорится в сообщении.
Украинский полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года, проведя 13 матчей и забив 1 гол. Рябов станет игроком черкасского ЛНЗ, куда его лично пригласил Виталий Пономарев.
Ранее сообщалось, что владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ
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