Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно

Основатель Руха Григорий Козловский отметил, что команда остается очень молодой, но хочет, что игроки боролись за топ-6 УПЛ.

«Команда становится все моложе и моложе. Мы должны сохранить свой стиль и свою модель, свое настроение. Игроки должны не прекращать нас удивлять, а задача – минимум топ-6 УПЛ».

«Я в это верю, ваше время настало», – сказал Козловский.

Новым тренером команды в понедельник стал Иван Федык.