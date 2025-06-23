Украина. Премьер лига23 июня 2025, 20:37 | Обновлено 23 июня 2025, 20:39
2001
7
Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно
Козловский хочет видеть Рух минимум в топ-6 УПЛ
23 июня 2025, 20:37 | Обновлено 23 июня 2025, 20:39
2001
7
Основатель Руха Григорий Козловский отметил, что команда остается очень молодой, но хочет, что игроки боролись за топ-6 УПЛ.
«Команда становится все моложе и моложе. Мы должны сохранить свой стиль и свою модель, свое настроение. Игроки должны не прекращать нас удивлять, а задача – минимум топ-6 УПЛ».
«Я в это верю, ваше время настало», – сказал Козловский.
Новым тренером команды в понедельник стал Иван Федык.
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Смешно...
"... Команда стає все молодшою і молодшою..."
І він з молоддю хоче в топ-6 УПЛ попасти? Мрійник і такий собі мотиватор🤣