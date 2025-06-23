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  4. Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 20:37 | Обновлено 23 июня 2025, 20:39
2001
7

Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно

Козловский хочет видеть Рух минимум в топ-6 УПЛ

23 июня 2025, 20:37 | Обновлено 23 июня 2025, 20:39
2001
7
Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно
ФК Рух

Основатель Руха Григорий Козловский отметил, что команда остается очень молодой, но хочет, что игроки боролись за топ-6 УПЛ.

«Команда становится все моложе и моложе. Мы должны сохранить свой стиль и свою модель, свое настроение. Игроки должны не прекращать нас удивлять, а задача – минимум топ-6 УПЛ».

«Я в это верю, ваше время настало», – сказал Козловский.

Новым тренером команды в понедельник стал Иван Федык.

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Рух Львов Григорий Козловский Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 7
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MaximusOne
Скільки новин було про те що Рух об'єднується з Калпатами.
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+1
DK2025
Сдал полкоманды в разные клубы, а теперь амбитные цели ставит
Смешно...
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0
LexХХХ
Прямо як при союзі: "Даёшь, понимаешь, две нормы в день!"
"... Команда стає все молодшою і молодшою..."
І він з молоддю хоче в топ-6 УПЛ попасти? Мрійник і такий собі мотиватор🤣
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0
OKs100
Вряд ли смогу обогнать Кудровку, чтобы попасть в топ 6. 
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0
BekXan
Коли мізків не вистачає наймають такого фізрука щей ставлять якісь амбітні задачі.Що в голові....
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0
antt
В топ-6 але щоб не в єврокубки. Бо ще минулого року не хотіли. Хоча в Карпат така ж ситуація. Карпати вже зараз досягли очікуваннь Руху на новий сезон.
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0
Victor673256ua
Топ-6 це занадто. Команда молода і це може зіграти як у плюс, так і у мінус
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0
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