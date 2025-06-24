Десятая ракетка мира впервые за три месяца выиграла два матча подряд

Американская теннисистка и десятая ракетка мира Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде американка прошла представительницу Японии Наоми Осаку (WTA 56) за 1 час и 28 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Эмма Наварро (США) [5] – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 Эмма одолела Наоми в 1/32 финала Уимблдона.

Наварро впервые с апреля (с турнира в Чарльстоне) выиграла два матча подряд. На старте пятисотника американка обыграла Марту Костюк.

В четвертьфинале Бад-Хомбурга Эмма поборется против первой сеяной и третьей ракетки мира Джессики Пегулы.