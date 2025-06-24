Украина. Премьер лига24 июня 2025, 17:22 | Обновлено 24 июня 2025, 17:29
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Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
Никита Кононов тренируется с «Полтавой»
24 июня 2025, 17:22 | Обновлено 24 июня 2025, 17:29
457
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22-летний фланговый защитник клуба «ЮКСА» Никита Кононов готовится к новому сезону 2025/26 с другой украинской командой.
По информации издания Sportarena, Никита тренируется вместе с «Полтавой», которая впервые вышла в Украинскую Премьер-лигу.
Интересно, что Кононов пришел в команду из Тарасовки летом 2024 года и после сезона остался в «ЮКСА» на долгосрочном контракте. Всего защитник провел за коллектив 34 матча, в которых он забил два мяча.
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Ху із Митика??)))
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