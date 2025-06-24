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  4. Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 17:22 | Обновлено 24 июня 2025, 17:29
457
2

Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ

Никита Кононов тренируется с «Полтавой»

24 июня 2025, 17:22 | Обновлено 24 июня 2025, 17:29
457
2
Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
ФК Днепр-1. Никита Кононов

22-летний фланговый защитник клуба «ЮКСА» Никита Кононов готовится к новому сезону 2025/26 с другой украинской командой.

По информации издания Sportarena, Никита тренируется вместе с «Полтавой», которая впервые вышла в Украинскую Премьер-лигу.

Интересно, что Кононов пришел в команду из Тарасовки летом 2024 года и после сезона остался в «ЮКСА» на долгосрочном контракте. Всего защитник провел за коллектив 34 матча, в которых он забил два мяча.

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Никита Кононов ЮКСА Тарасовка Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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romario1501
Ху із Митика??)))
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