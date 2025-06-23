Украинский клуб пригласит нового тренера и сделает ставку на молодежь
ЮКСА из Тарасовки меняет вектор развития накануне старта нового сезона в Первой лиге
Представитель Первой лиги – футбольный клуб ЮКСА Тарасовка – принял решение изменит вектор развития накануне старта нового сезона.
Команду покинут немало опытных игроков, а ставка будет сделана на молодежь. В ближайшее время, по информации источника, в коллективе из Тарасовки будут серьезные изменения.
Новым спортивным директором академии станет экс-игрок киевского «Динамо» и других украинских команд Сергей Люлька. ЮКСА оставит всего троих футболистов на долгосрочных контрактах – это правый защитник Никита Кононов, опорный полузащитник Антон Евдокимов и центральный полузащитник Никита Сытников.
Пока неизвестно, кто станет новым главным тренером ЮКСА – команда доигрывала сезон под руководством Ивана Остапова, который заменил Дмитрия Чирикала. Ожидается прибытие бразильца Андерсона Рибейро – бывший футболист, который ранее играл в Украине, войдет в тренерский штаб клуба.
Также, ФК ЮКСА намерен пригласить нового спортивного директора – рассматривается кандидатура Ивана Телько, который работал в «Александрии».
ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.
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