Украинский клуб пригласит нового тренера и сделает ставку на молодежь

Представитель Первой лиги – футбольный клуб ЮКСА Тарасовка – принял решение изменит вектор развития накануне старта нового сезона.

Команду покинут немало опытных игроков, а ставка будет сделана на молодежь. В ближайшее время, по информации источника, в коллективе из Тарасовки будут серьезные изменения.

Новым спортивным директором академии станет экс-игрок киевского «Динамо» и других украинских команд Сергей Люлька. ЮКСА оставит всего троих футболистов на долгосрочных контрактах – это правый защитник Никита Кононов, опорный полузащитник Антон Евдокимов и центральный полузащитник Никита Сытников.

Пока неизвестно, кто станет новым главным тренером ЮКСА – команда доигрывала сезон под руководством Ивана Остапова, который заменил Дмитрия Чирикала. Ожидается прибытие бразильца Андерсона Рибейро – бывший футболист, который ранее играл в Украине, войдет в тренерский штаб клуба.

Также, ФК ЮКСА намерен пригласить нового спортивного директора – рассматривается кандидатура Ивана Телько, который работал в «Александрии».

ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.