Динамо U-17 выиграло ДЮФЛУ, победив в финале Рух. У Шахтера – бронза

В Мукачево состоялся решающий матч финального турнира Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в возрастной категории U-17.

Киевское Динамо U-17 обыграло львовский Рух U-17 в финальном матче (3:1) и стало чемпионом ДЮФЛУ.

Донецкий Шахтер U-17 завоевал бронзу, разгромив Мункач из Мукачево (4:0).

Днем ранее в полуфинале киевское Динамо победило Мункач (1:0), а Рух прошел Шахтер в серии пенальти (2:2, пен. 3:2).

В финале подопечные Андрея Фартушняка и Романа Шпицы быстро открыли счет и довели матч против Руха до победы.

На 3-й минуте после подачи с углового центральный защитник Назар Иваськив выше всех выпрыгнул в вратарской и переправил мяч в сетку мимо голкипера (1:0). В конце первого тайма Богдан Романюк получил передачу на левом фланге, прострелил на линию вратарской, откуда Гродзинский без особых помех отправил мяч практически в пустые ворота (2:0).

После перерыва Егор Музычко в зоне правого инсайда подхватил мяч на линии штрафной, немного сместился вперед и сделал удобную передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Матвей Щербак (3:0). Львовская команда забила гол престижа. На 74-й минуте Максим Роенко ногой парировал удар из пределов штрафной, мяч отскочил к Богдану Кириковичу, который с близкой дистанции все же поразил цель (3:1).

Также динамовцы были отмечены индивидуальными наградами. Лучшим вратарем был признан Максим Роенко, а лучшим игроком – Егор Музычко.

ДЮФЛУ U-17. Финальный турнир

Мукачево, 24 июня 2025

13:30. Финал. Динамо Киев U-17 – Рух Львов U-17 – 3:1

Голы: Иваськив, 4, Гродзинский, 44, Щербак, 48 – Кирыкович, 74.

Динамо (старт): 1. Роенко, 2. Сорочинский, 19. Огородник, 6. Иваськив, 15. Б. Романюк (к), 10. М. Романюк, 13. Федоренко, 21. Музычко, 8. Гродзинский, 9. Люсин, 22. Щербак.

11:00. Матч за третье место. Мункач Мукачево U-17 – Шахтер Донецк U-17 – 0:4

Инфографика