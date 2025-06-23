Молодежные турниры23 июня 2025, 13:10 | Обновлено 23 июня 2025, 13:12
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Финал четырех ДЮФЛУ U-17. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево
23 июня 2025, 13:10 | Обновлено 23 июня 2025, 13:12
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 23 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-17.
В полуфиналах играют: Динамо Киев U-17 – Мункач Мукачево U-17, АФ Рух Львов U-17 – Шахтер Донецк U-17.
11:00. Динамо Киев U-17 – Мункач Мукачево U-17 – 1:0
13:30. АФ Рух Львов U-17 – Шахтер Донецк U-17
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