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Молодежные турниры
23 июня 2025, 13:10 | Обновлено 23 июня 2025, 13:12
330
0

Финал четырех ДЮФЛУ U-17. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево

23 июня 2025, 13:10 | Обновлено 23 июня 2025, 13:12
330
0
Финал четырех ДЮФЛУ U-17. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 23 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-17.

В полуфиналах играют: Динамо Киев U-17 – Мункач Мукачево U-17, АФ Рух Львов U-17 – Шахтер Донецк U-17.

11:00. Динамо Киев U-17 – Мункач Мукачево U-17 – 1:0

13:30. АФ Рух Львов U-17 – Шахтер Донецк U-17

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Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол ДЮФЛУ смотреть онлайн Рух Львов Мункач Мукачево Динамо Киев U-17 Шахтер Донецк U-17
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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