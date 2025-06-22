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Молодежные турниры
22 июня 2025, 19:19 | Обновлено 22 июня 2025, 20:02
358
6

Динамо U-14 в серии пенальти обыграло Шахтер U-14 в финале ДЮФЛУ

Финальный турнир ДЮФЛУ прошел в городе Мукачево

22 июня 2025, 19:19 | Обновлено 22 июня 2025, 20:02
358
6
Динамо U-14 в серии пенальти обыграло Шахтер U-14 в финале ДЮФЛУ
УАФ. ФК Динамо Киев U-14

В Мукачево состоялся решающий матч финального турнира Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в возрастной категории U-14.

Динамо U-14 победило Шахтер U-14 в серии пенальти (1:1, пен. 4:3) и стало чемпионом ДЮФЛУ. Шахтер U-14 – серебряный призер ДЮФЛ Украины сезона 2024/25.

Днем ранее в полуфинале киевское Динамо обыграло столичный ОФКиП Полесье (2:1), а донецкий Шахтер в серии пенальти оказался сильнее львовской АФ Рух (0:0, пен. 5:4). Таким образом, в финале состоялось украинское классико на уровне юношеских команд.

В финале в конце первого тайма динамовец Георгий Малаканов мощным ударом в правую девятку вывел свою команду вперед (1:0). Во втором тайме горнякам удалось сравнять счет: Владимир Рацкий перебросил вратаря, вышедшего на перехват, и восстановил равенство (1:1).

Судьба победителя решилась в серии послематчевых пенальти. Одиннадцатиметровые лучше исполнили игроки Динамо и победили (1:1, пен. 4:3), при этом вратарь Карим Бахриев отразил два пенальти.

Лучшим полузащитником финального турнира был признан динамовец Георгий Малаканов.

В матче за бронзу команда АФ Рух Львов U-14 обыграла Полесье Житомир U-14 (0:0, пен. 5:4)

ДЮФЛУ U-14. Финальный турнир

Мукач (Мукачево), 22 июня 2025

Финал. Шахтер Донецк U-14 – Динамо Киев U-14 – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Рацкий, 52 – Малаканов, 30.

Динамо: 1. Бахриєв, 3. Щербань, 19. Белоусов, 5. Голуб (2. Завгородний, 70), 20. Шестаков, 23. Малаканов, 26. Коваль (10. Забоцкий, 69), 18. Постный, 15. Кожемяк (22. Середюк, 48), 9. Фурман, 24. Сытнюк (7. Чукань, 64).

Матч за бронзу. АФ Рух Львов U-14 – ОФКиП Полесье U-14 – 0:0 (пен. 5:4)

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Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Полесье Житомир Шахтер Донецк U-14 Динамо Киев U-14 ДЮФЛУ Рух Львов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Треба додати, що динамівці володіли перевагою всю гру. Гол Шахтаря скоріше індивідуальна майстерність.
Так що  взагалі чудово що виграв найсправді сильніший.
Ну і традиційно : Динамо Ю14 з Чемпіонством!!!!
Де Шахтар? Де? в Ю15 вони і в фінал то не вийшли...
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+5
Pavel_i_CO
Де ви, ДНОнєтскіє, ДЕ?))))
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+2
😼
Динамо Чемпіон! 🏆🏆🏆
Навіть малеча динамівська чемпіони
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0
AK.228
👏👏
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-1
AK.228
«Де де»… гугліте, туземці 
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-4
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