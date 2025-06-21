Молодежные турниры21 июня 2025, 15:45 | Обновлено 21 июня 2025, 16:20
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Финал четырех ДЮФЛУ U-14. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево
21 июня 2025, 15:45 | Обновлено 21 июня 2025, 16:20
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 21 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-14.
В полуфиналах играют: АФ Рух Львов U-14 – Шахтер Донецк U-14, Полесье Житомир U-14 – Динамо Киев U-14
11:00. АФ Рух Львов U-14 – Шахтер Донецк U-14 – 0:0, пен. 4:5
13:00. Полесье Житомир U-14 – Динамо Киев U-14 – 1:2
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