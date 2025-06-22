Шахтер U-14 – Динамо U-14. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча соревнований 22 июня в 13:30 по Киеву
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 22 июня финальный матч ДЮФЛУ среди юношей U-14 между командами Шахтер U-14 и Динамо U-14.
В полуфинале Шахтер Донецк U-14 прошел Рух Львов U-14 в серии пенальти (0:0, 5:4), Динамо Киев U-14 обыграло Полесье Житомир U-14 со счетом 2:1.
Шахтер U-14 – Динамо U-14. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на официальном YouTube-канале УАФ.
Матч за третье место: Рух Львов U-14 – Полесье Житомир U-14 (0:0, пен. 5:4)
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