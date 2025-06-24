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24 июня 2025, 15:15 | Обновлено 24 июня 2025, 15:39
271
1

Динамо U-17 – Рух U-17. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня видеотрансляцию финального матча соревнований

24 июня 2025, 15:15 | Обновлено 24 июня 2025, 15:39
271
1
Динамо U-17 – Рух U-17. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 24 июня финальный матч ДЮФЛУ среди юношей U-17 между командами Динамо U-17 и Рух U-17.

В полуфинале Динамо U-17 переиграло Мункач Мукачево U-17 (1:0), а Рух Львов U-17 по пенальти прошел Шахтер Донецк U-17 (2:2, пен. 3:2).

Видеотрансляция матчей доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

13:30. Финал. Динамо Киев U-17 – Рух Львов U-17 – 3:1

11:00. Матч за третье место. Мункач Мукачево U-17 – Шахтер Донецк U-17 0:4

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Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-17 Динамо Киев U-17 ДЮФЛУ Мункач Мукачево смотреть онлайн Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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