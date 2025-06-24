Украинский защитник обратился к Динамо после ухода из клуба

Защитник Валерий Лучкевич выразил слова благодарности в адрес киевского «Динамо» после официального ухода из состава «бело-синих».

Футболист провел в коллективе чуть больше немного месяцев, однако стороны решили не продолжать сотрудничество.

«Хочу сказать спасибо «Динамо» за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно. Отношение от руководства клуба и ребят было очень теплым, поэтому эмоции у меня остались только хорошие и добрые. «Динамо», наверное, одна из лучших команд во всем – инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов. Жаль, что не закрепился в команде и не остался в «Динамо» в дальнейшем, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке.

Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем, словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения. «Динамо» желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и снова получить золотые медали. Конечно, буду и в дальнейшем следить за командой. Всего наилучшего!», – ответил Лучкевич.

На счету Валерия три поединка за «Динамо» и ноль полезных действий.