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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 13:52 |
2577
5

Украинский защитник обратился к Динамо после ухода из клуба

Валерий Лучкевич поблагодарил киевлян за несколько месяцев сотрудничества

24 июня 2025, 13:52 |
2577
5
Украинский защитник обратился к Динамо после ухода из клуба
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Защитник Валерий Лучкевич выразил слова благодарности в адрес киевского «Динамо» после официального ухода из состава «бело-синих».

Футболист провел в коллективе чуть больше немного месяцев, однако стороны решили не продолжать сотрудничество.

«Хочу сказать спасибо «Динамо» за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно. Отношение от руководства клуба и ребят было очень теплым, поэтому эмоции у меня остались только хорошие и добрые. «Динамо», наверное, одна из лучших команд во всем – инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов. Жаль, что не закрепился в команде и не остался в «Динамо» в дальнейшем, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке.

Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем, словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения. «Динамо» желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и снова получить золотые медали. Конечно, буду и в дальнейшем следить за командой. Всего наилучшего!», – ответил Лучкевич.

На счету Валерия три поединка за «Динамо» и ноль полезных действий.

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Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Keen Vision
“Нуль корисних дій” - це хто і як визначив? 😂
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+1
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Перець
нах його брали 
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0
naverland
В Александрию его.
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0
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