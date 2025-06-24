ПЕТКОВИЧ – о WTA: «Есть вещи, которые меня ужасно злят»

Одна из директоров травяного турнира WTA 500 в Берлине Андреа Петкович обвинила WTA в неспособности «подать» публике уникальные черты игроков женского Тура.

Бывшая немецкая теннисистка югославского происхождения, которая теперь работает ведущей, теннисным аналитиком, а также участвует в организации немецкого турнира, резко раскритиковала работу WTA в своих социальных сетях, объяснив, как чрезвычайно интересное интервью с финалисткой и сенсацией турнира Ван Синьюй было, по ее мнению, испорчено и проигнорировано SMM-командой WTA.

«Я отвечала за послематчевые интервью и с удовольствием побеседовала с Ван Синьюй. Она оказалась веселой, остроумной, умной – с шутками получше, чем у успешных комиков на Netflix. Однако в соцсетях WTA был опубликован нарезанный клип, который представил ее как очередную стандартную теннисистку.

Вся ее индивидуальность и чувство юмора остались за кадром, были вырезаны. Меня такие вещи ужасно злят, ведь именно уникальность и характер каждой спортсменки делают теннис таким особенным. Показывать эти личности миру – вот что должно быть в приоритете, а не вырезать их».

Последует ли ответная реакция со стороны WTA?