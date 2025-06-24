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WTA
24 июня 2025, 11:46 | Обновлено 24 июня 2025, 11:47
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ПЕТКОВИЧ – о WTA: «Есть вещи, которые меня ужасно злят»

Бывшая немецкая теннисистка обвинила WTA в непрофессионализме

24 июня 2025, 11:46 | Обновлено 24 июня 2025, 11:47
75
0
ПЕТКОВИЧ – о WTA: «Есть вещи, которые меня ужасно злят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй и Андреа Петкович

Одна из директоров травяного турнира WTA 500 в Берлине Андреа Петкович обвинила WTA в неспособности «подать» публике уникальные черты игроков женского Тура.

Бывшая немецкая теннисистка югославского происхождения, которая теперь работает ведущей, теннисным аналитиком, а также участвует в организации немецкого турнира, резко раскритиковала работу WTA в своих социальных сетях, объяснив, как чрезвычайно интересное интервью с финалисткой и сенсацией турнира Ван Синьюй было, по ее мнению, испорчено и проигнорировано SMM-командой WTA.

«Я отвечала за послематчевые интервью и с удовольствием побеседовала с Ван Синьюй. Она оказалась веселой, остроумной, умной – с шутками получше, чем у успешных комиков на Netflix. Однако в соцсетях WTA был опубликован нарезанный клип, который представил ее как очередную стандартную теннисистку.

Вся ее индивидуальность и чувство юмора остались за кадром, были вырезаны. Меня такие вещи ужасно злят, ведь именно уникальность и характер каждой спортсменки делают теннис таким особенным. Показывать эти личности миру – вот что должно быть в приоритете, а не вырезать их».

Последует ли ответная реакция со стороны WTA?

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WTA Берлин Андреа Петкович Ван Синьюй
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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