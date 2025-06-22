Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВАН СИНЬЮЙ: «Мы всегда говорим: праздновать надо до финала»
WTA
22 июня 2025, 06:39 | Обновлено 22 июня 2025, 06:41
42
0

ВАН СИНЬЮЙ: «Мы всегда говорим: праздновать надо до финала»

Китайская теннисистка пообщалась с Андреа Петкович

22 июня 2025, 06:39 | Обновлено 22 июня 2025, 06:41
42
0
ВАН СИНЬЮЙ: «Мы всегда говорим: праздновать надо до финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй

Китайскую теннисистку Ван Синьюй (WTA 49) интервьюер на корте, Андреа Петкович, спросила, будет ли она праздновать в субботу вечером свой выход в первый финал.

«Мы всегда говорим: праздновать надо до финала – потому что если проиграешь, то уже и праздновать нечего», – сказала Ван со смехом. – «Но эта неделя была невероятной, так что да, сегодня вечером у нас будет маленький праздник».

23-летняя теннисистка из Китая вышла в финал, проводя лучшую неделю в своей карьере, и уже одержала шесть побед за девять дней. А ведь в этот турнир она входила, имея всего 10 побед за весь сезон. Пройдя квалификацию, китаянка последовательно обыграла: Дарью Касаткину (WTA 16), Коко Гауфф (WTA 2), Паулу Бадосу (WTA 9) и Людмилу Самсонову (WTA 20).

«Эта неделя стала мечтой для меня, – призналась Ван. – Я показываю невероятный теннис. Подходя к каждому матчу, я вообще ничего не ожидала. Просто хотела насладиться моментом.

Вот, например, тот укороченный удар на 1:1 во втором сете, при счете 30:30… Я побежала на форхенд – и это было как магия. Я действительно наслаждаюсь такими моментами – не буду врать».

ФОТО. Ван Синьюй и интервьюер на корте – Андреа Петкович

По теме:
ВОНДРОУШОВА – о Ван Синьюй: «Я ее знаю, но никогда не играла против нее»
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
WTA Берлин Ван Синьюй Андреа Петкович Дарья Касаткина Коко Гауфф Паула Бадоса Людмила Самсонова
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Футбол | 21 июня 2025, 17:40 7
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»

Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21 июня 2025, 14:48 42
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца

Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21.06.2025, 08:26
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду
Футбол | 21.06.2025, 23:18
Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду
Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
Теннис | 21.06.2025, 23:10
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16 3
Футбол
«Это совсем другое». Боксер-чемпион удивил прогнозом на реванш Усик – Дюбуа
«Это совсем другое». Боксер-чемпион удивил прогнозом на реванш Усик – Дюбуа
20.06.2025, 04:03
Бокс
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
20.06.2025, 21:25 24
Футбол
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 17
Другие виды
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем