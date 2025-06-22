ВАН СИНЬЮЙ: «Мы всегда говорим: праздновать надо до финала»

Китайскую теннисистку Ван Синьюй (WTA 49) интервьюер на корте, Андреа Петкович, спросила, будет ли она праздновать в субботу вечером свой выход в первый финал.

«Мы всегда говорим: праздновать надо до финала – потому что если проиграешь, то уже и праздновать нечего», – сказала Ван со смехом. – «Но эта неделя была невероятной, так что да, сегодня вечером у нас будет маленький праздник».

23-летняя теннисистка из Китая вышла в финал, проводя лучшую неделю в своей карьере, и уже одержала шесть побед за девять дней. А ведь в этот турнир она входила, имея всего 10 побед за весь сезон. Пройдя квалификацию, китаянка последовательно обыграла: Дарью Касаткину (WTA 16), Коко Гауфф (WTA 2), Паулу Бадосу (WTA 9) и Людмилу Самсонову (WTA 20).

«Эта неделя стала мечтой для меня, – призналась Ван. – Я показываю невероятный теннис. Подходя к каждому матчу, я вообще ничего не ожидала. Просто хотела насладиться моментом.

Вот, например, тот укороченный удар на 1:1 во втором сете, при счете 30:30… Я побежала на форхенд – и это было как магия. Я действительно наслаждаюсь такими моментами – не буду врать».

ФОТО. Ван Синьюй и интервьюер на корте – Андреа Петкович