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  4. Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
WTA
21 июня 2025, 16:58 | Обновлено 21 июня 2025, 17:02
220
1

Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника

Ван Синьюй в двух сетах в статусе андердога прошла Людмилу Самсонову и поборется за трофей

21 июня 2025, 16:58 | Обновлено 21 июня 2025, 17:02
220
1
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй

49-я ракетка мира из Китая Ван Синьюй вышла в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В полуфинале китаянка, которая стартовала в столице Германии еще с квалификации, в двух сетах выиграла у «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 20) за 1 час и 16 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала

Людмила Самсонова – Ван Синьюй (Китай) [Q] – 4:6, 1:6

Ван провела третье очное противостояние против Самсоновой и впервые добыла победу.

Ван Синьюй провела шестой полуфинал в карьере и впервые пробилась в решающий поединок на уровне Тура. За одну неделю китаянка переиграла уже пятую теннисистку из топ-20. До этого она выбила Дарью Касаткину, Коко Гауфф и Паула Бадоса.

За трофей Берлина Ван поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в своем полуфинальном поединке выбила первую ракетку мира Арину Соболенко.

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Ван Синьюй Людмила Самсонова WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
ТАААААААК!!!! Як я ненавиджу цю самсонову, геть огидна вона мені, сьогодні ідеальний день в тенісі!
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