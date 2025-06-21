Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника

49-я ракетка мира из Китая Ван Синьюй вышла в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В полуфинале китаянка, которая стартовала в столице Германии еще с квалификации, в двух сетах выиграла у «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 20) за 1 час и 16 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала

Людмила Самсонова – Ван Синьюй (Китай) [Q] – 4:6, 1:6

Ван провела третье очное противостояние против Самсоновой и впервые добыла победу.

Ван Синьюй провела шестой полуфинал в карьере и впервые пробилась в решающий поединок на уровне Тура. За одну неделю китаянка переиграла уже пятую теннисистку из топ-20. До этого она выбила Дарью Касаткину, Коко Гауфф и Паула Бадоса.

За трофей Берлина Ван поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в своем полуфинальном поединке выбила первую ракетку мира Арину Соболенко.