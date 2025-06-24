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Евро U19
Испания U19
23.06.2025 18:00 – FT 6 : 5
Германия U19
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24 июня 2025, 09:12 | Обновлено 24 июня 2025, 09:22
385
0

Испания U-19 – Германия U-19 – 6:5 (д.в.) Невероятная драма. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата Европы U-19

24 июня 2025, 09:12 | Обновлено 24 июня 2025, 09:22
385
0
Испания U-19 – Германия U-19 – 6:5 (д.в.) Невероятная драма. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале юношеского Евро-2025 сборная Испании U-19 в фантастическом стиле одолела Германию U-19 со счетом 6:5 после дополнительного времени.

Матч состоялся 23 июня на арене Stadionul Arcul de Triumf в Бухаресте. Ход событий был невероятным.

Немцы первыми открыли счет на 28-й минуте благодаря голу Мерштедта. Испанцы не реализовали пенальти. После перерыва команды выдали настоящий триллер – три гола от Пабло Гарсии из «Бетиса» (61-я, 90+1-я, 90+5-я минуты) вывели Испанию вперед 3:2, однако автогол Куэнки на 90+9-й минуте перевел матч в овертайм (3:3).

В дополнительное время немцы сначала пропустили, но Мерштедт оформил дубль и вывел Германию вперед (5:4), однако Виргили (113-я минута) сравнял счет, а герой встречи Пабло Гарсия (119-я минута) оформил покер и принес Испании волевую победу (6:5 д.в.).

В финале испанцы сыграют с Нидерландами, которые обыграли Румынию (3:1).

Чемпионат Европы 2025 U-19

Полуфинал, 23 июня. Бухарест (Румыния)

Испания U19 – Германия U19 – 6:5 (осн. время: 3:3, доп. время: 3:2)

Голы: Пабло Гарсия, 61, 90+1, 90+5, 119, Маркес, 97, Виргили, 113 – Мерштедт, 28, 104, 107, Эль-Мала, 78, Куэнка, 90+9 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U19.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Гарсия (Испания U19).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Гарсия (Испания U19).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Гарсия (Испания U19).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Мёрштедт (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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