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Евро U19
Испания U19
23.06.2025 18:00 - : -
Германия U19
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Молодежные турниры
21 июня 2025, 17:37 |
35
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Испания U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро

Матч начнется 23 июня в 18:00 по Киеву

21 июня 2025, 17:37 |
35
0
Испания U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро
Молодежная сборная Германии по футболу

В понедельник, 23 июня состоится полуфинал молодежного Евро U-19 между сборными Испании и Германии. По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Испания U-19

На втором этапе квалификации, который проходил в марте команда завоевала 7 очков за 3 игры, заняла 1-е место группы, оставив за бортом Францию, Италию и Латвию, и благодаря этому получила путевку на турнир. Евро команда начала еще увереннее – победы над сверстниками из Дании, Румынии и Черногории гарантировали коллективу 1-е место и выход в полуфинал.

Германия U-19

Второй, мартовский раунд отбора коллектив также провел очень уверенно – 3 победы в группе со Словенией, Финляндией и Ирландией позволили команде получить путевку на турнир. Но на самом Евро немцы не были столь уверены, в 1-м туре коллектив потерпел поражение 0:3 против Нидерландов, а во 2-м сыграл вничью 5:5 с Англией, выигрывая 5:1 по ходу встречи. Завоевать место 2-ю строчку группы и выйти в плей-офф команде помогла победа над Норвегией в последнем поединке группового этапа.

Личные встречи

Текущими составами коллективы встречались только раз, в рамках товарищеского поединка в октябре 2024 года. Тогда победу со счетом 2:1 одержала Германия.

Интересные факты

  • Ни одна команда на групповом этапе не забила больше голов, чем Испания – 9 мячей. Такой же показатель у Англии и Нидерландов.
  • Германия пропустила 9 голов за 3 поединка на Евро – худший показатель только в Черногории и Англии.
  • Беспроигрышная серия Испании в официальных играх проходит уже 7 поединков.

Возможные стартовые составы

Испания: Хименес – Муньос, Куэнка, Мартин, Ольмедо – Монсеррате, Мерино, Хуэстамендия – Гарсия, Жанне, Кордеро

Германия: Гайде – Булут, Вурм, Гервет, Кабар – Бруннер, Осаве, Ветьен, Маланга – Эль-Мала, Мерштендт

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Испания U19
23 июня 2025 -
18:00
Германия U19
Тотал больше 2.5 1.59 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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