Испания U19

В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.

23 июня в 18:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Испания U-19 – Германия U-19

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Команды определят полуфиналиста на стадионе Arcul de Triumf в Бухаресте, столице Румынии

Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте). В другом полуфинале 23 июня в 21:00 сыграют Нидерланды и Румыния.

Сетка плей-офф Евро-2025 U-19

Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE