Испания U19

Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 июня в 18:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-19
В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.
23 июня в 18:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Испания U-19 – Германия U-19
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят полуфиналиста на стадионе Arcul de Triumf в Бухаресте, столице Румынии
Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте). В другом полуфинале 23 июня в 21:00 сыграют Нидерланды и Румыния.
Сетка плей-офф Евро-2025 U-19
Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
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События матча
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