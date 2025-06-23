Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Евро U19
Испания U19
23.06.2025 18:00 – 54 0 : 1
Германия U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
23 июня 2025, 18:00 |
303
0

Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 июня в 18:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-19

23 июня 2025, 18:00 |
303
0
Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.

23 июня в 18:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Испания U-19 – Германия U-19

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Arcul de Triumf в Бухаресте, столице Румынии

Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте). В другом полуфинале 23 июня в 21:00 сыграют Нидерланды и Румыния.

Сетка плей-офф Евро-2025 U-19

Испания U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Испания U-19 – Германия U-19
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U19.
По теме:
Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Прогноз и анонс на 1/2 молодежного Евро
Испания U-19 – Германия U-19. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро
чемпионат Европы по футболу U-19 смотреть онлайн Испания - Германия сборная Испании по футболу U-19 сборная Германии по футболу U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22 июня 2025, 20:12 1
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года

Украинская спортсменка взяла высоту 1.92 м на этапе Континентального тура

Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Бокс | 23 июня 2025, 06:55 0
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»

Фреди Роуч – о Флойде Мейвезере

Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
Футбол | 23.06.2025, 17:15
Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
Футбол | 23.06.2025, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 5
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем