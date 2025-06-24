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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 07:30 | Обновлено 24 июня 2025, 07:31
2433
0

Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025

На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого

24 июня 2025, 07:30 | Обновлено 24 июня 2025, 07:31
2433
0
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 июня и в ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группах A и B.

Из квартета А в плей-офф прошли Палмейрас (Бразилия) и Интер Майами (США), а из группы В – ПСЖ (Франция) и Ботафого (Бразилия).

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В 1/8 финала Интер Майами вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом встретится с ПСЖ, который в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпиоров.

Палмейрас и Ботафого проведут бразильское дерби и определят четвертьфиналиста.

Цапли и парижане встретятся между собой 29 июня в Атланте на стадионе Мерседес-Бенц Арена, а бразильские коллективы сойдутся в очном противостоянии того же числа в Филадельфии на арене Линкольн Файненшел Филд.

Места в 1/8 финала КЧМ также уже гарантировали Фламенго, Бавария, Манчестер Сити и Ювентус.

Сетка плей-офф КЧМ-2025

Итоговая таблица группы А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5
2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2
4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2
Полная таблица

Итоговая таблица группы В

FIFA Club World Cup Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 3 2 0 1 6 - 1 6
2 Ботафого 3 2 0 1 3 - 2 6
3 Атлетико Мадрид 3 2 0 1 4 - 5 6
4 Сиэтл Саундерс 3 0 0 3 2 - 7 0
Полная таблица

Инфографика

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клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси статистические расклады Интер Майами ПСЖ Ботафого Палмейрас Фламенго Бавария Манчестер Сити Ювентус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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