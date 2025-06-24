Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025

Вечером 23 июня и в ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группах A и B.

Из квартета А в плей-офф прошли Палмейрас (Бразилия) и Интер Майами (США), а из группы В – ПСЖ (Франция) и Ботафого (Бразилия).

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В 1/8 финала Интер Майами вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом встретится с ПСЖ, который в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпиоров.

Палмейрас и Ботафого проведут бразильское дерби и определят четвертьфиналиста.

Цапли и парижане встретятся между собой 29 июня в Атланте на стадионе Мерседес-Бенц Арена, а бразильские коллективы сойдутся в очном противостоянии того же числа в Филадельфии на арене Линкольн Файненшел Филд.

Места в 1/8 финала КЧМ также уже гарантировали Фламенго, Бавария, Манчестер Сити и Ювентус.

Сетка плей-офф КЧМ-2025

Итоговая таблица группы А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5 2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5 3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2 4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2 Полная таблица

Итоговая таблица группы В

FIFA Club World Cup Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 3 2 0 1 6 - 1 6 2 Ботафого 3 2 0 1 3 - 2 6 3 Атлетико Мадрид 3 2 0 1 4 - 5 6 4 Сиэтл Саундерс 3 0 0 3 2 - 7 0 Полная таблица

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