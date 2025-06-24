Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого
Вечером 23 июня и в ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группах A и B.
Из квартета А в плей-офф прошли Палмейрас (Бразилия) и Интер Майами (США), а из группы В – ПСЖ (Франция) и Ботафого (Бразилия).
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В 1/8 финала Интер Майами вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом встретится с ПСЖ, который в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпиоров.
Палмейрас и Ботафого проведут бразильское дерби и определят четвертьфиналиста.
Цапли и парижане встретятся между собой 29 июня в Атланте на стадионе Мерседес-Бенц Арена, а бразильские коллективы сойдутся в очном противостоянии того же числа в Филадельфии на арене Линкольн Файненшел Филд.
Места в 1/8 финала КЧМ также уже гарантировали Фламенго, Бавария, Манчестер Сити и Ювентус.
Сетка плей-офф КЧМ-2025
Итоговая таблица группы А
|FIFA Club World Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2
|Интер Майами
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3
|Порту
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4
|Аль-Ахли Каир
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Итоговая таблица группы В
|FIFA Club World Cup Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2
|Ботафого
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3
|Атлетико Мадрид
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|4
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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