Впереди тяжелая работа. Нива Тернополь начала подготовку к сезону

«Нива» Тернополь вышла из отпуска и начала учебно-тренировочные сборы. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.

Как и другие команды Первой лиги, тернопольская «Нива» после отпуска начала подготовку к новому чемпионату. Соперники у команды будут непростыми. В Первую лигу по итогам прошедшего сезона опустились сразу четыре команды из УПЛ – «Ингулец», «Черноморец», «Левый берег» и «Ворскла». Прошлый чемпионат «Нива» завершила на 11 месте.

Полный календарь спаррингов «Нива» огласит позже. Но уже известно, что 29 июня команда сыграет с «Вересом».