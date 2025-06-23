Впереди тяжелая работа. Нива Тернополь начала подготовку к сезону
Тернопольская «Нива» готовится к старту в чемпионате Первой лиги
«Нива» Тернополь вышла из отпуска и начала учебно-тренировочные сборы. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.
Как и другие команды Первой лиги, тернопольская «Нива» после отпуска начала подготовку к новому чемпионату. Соперники у команды будут непростыми. В Первую лигу по итогам прошедшего сезона опустились сразу четыре команды из УПЛ – «Ингулец», «Черноморец», «Левый берег» и «Ворскла». Прошлый чемпионат «Нива» завершила на 11 месте.
Полный календарь спаррингов «Нива» огласит позже. Но уже известно, что 29 июня команда сыграет с «Вересом».
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