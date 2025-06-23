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  4. Впереди тяжелая работа. Нива Тернополь начала подготовку к сезону
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 20:56 |
348
0

Впереди тяжелая работа. Нива Тернополь начала подготовку к сезону

Тернопольская «Нива» готовится к старту в чемпионате Первой лиги

23 июня 2025, 20:56 |
348
0
Впереди тяжелая работа. Нива Тернополь начала подготовку к сезону
ФК Нива Тернополь

«Нива» Тернополь вышла из отпуска и начала учебно-тренировочные сборы. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.

Как и другие команды Первой лиги, тернопольская «Нива» после отпуска начала подготовку к новому чемпионату. Соперники у команды будут непростыми. В Первую лигу по итогам прошедшего сезона опустились сразу четыре команды из УПЛ – «Ингулец», «Черноморец», «Левый берег» и «Ворскла». Прошлый чемпионат «Нива» завершила на 11 месте.

Полный календарь спаррингов «Нива» огласит позже. Но уже известно, что 29 июня команда сыграет с «Вересом».

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Нива Тернополь Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Нива Тр
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