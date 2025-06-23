Наставник Вереса назвал главную задачу команды на следующий сезон
Олег Шандрук уверен, что ровенский клуб должен стать крепким середняком
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал главную задачу команды на следующий сезон в чемпионате Украины. Наставник считает, что ровенский коллектив должен стать крепким середняком:
– «Верес» готов сделать еще один шаг вперед при благоприятном развитии событий?
– Предметно можно будет сказать, когда будем знать, кто пойдет в сезон, кого удастся пригласить. При всем уважении к нам, как к тренерскому штабу, погоду на поле делают футболисты. Параллельно со спортивными результатами подтягиваем нашу инфраструктуру. Наша материально-техническая база продолжает расти. Не столь быстро, но постепенно инфраструктуру подтягиваем к спортивным результатам.
Важно уделять внимание восстановлению. Контролировать, что ты ешь, как ты спишь. Для профессионального спортсмена требуется специальный софт, который помогает эти мелочи контролировать. Оперативный контроль состояния игроков, длинная скамейка – само собой, это тоже одну из ключевых ролей играет.
С каждым годом «Верес», как футбольный клуб, становится крепче. Наша задача – стать крепким середняком. В этом направлении будем двигаться, – рассказал Шандрук.
По итогам сезона 2024/25 ровенский клуб набрал 36 баллов и занял девятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что в последних пяти матчах чемпионата команда один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем заинтересовался «МЮ»
Сергей Шищенко рассказал о трансферной политике черновицкого коллектива