Наставник Вереса назвал главную задачу команды на следующий сезон

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал главную задачу команды на следующий сезон в чемпионате Украины. Наставник считает, что ровенский коллектив должен стать крепким середняком:

– «Верес» готов сделать еще один шаг вперед при благоприятном развитии событий?

– Предметно можно будет сказать, когда будем знать, кто пойдет в сезон, кого удастся пригласить. При всем уважении к нам, как к тренерскому штабу, погоду на поле делают футболисты. Параллельно со спортивными результатами подтягиваем нашу инфраструктуру. Наша материально-техническая база продолжает расти. Не столь быстро, но постепенно инфраструктуру подтягиваем к спортивным результатам.

Важно уделять внимание восстановлению. Контролировать, что ты ешь, как ты спишь. Для профессионального спортсмена требуется специальный софт, который помогает эти мелочи контролировать. Оперативный контроль состояния игроков, длинная скамейка – само собой, это тоже одну из ключевых ролей играет.

С каждым годом «Верес», как футбольный клуб, становится крепче. Наша задача – стать крепким середняком. В этом направлении будем двигаться, – рассказал Шандрук.

По итогам сезона 2024/25 ровенский клуб набрал 36 баллов и занял девятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что в последних пяти матчах чемпионата команда один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения