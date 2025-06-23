Реал пойдет на просьбу Хаби Алонсо. Будет большая продажа за 90 млн евро

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к клубу с просьбой – он хочет подписать в команду звездного полузащитника, который способен начинать атаки.

По информации SER Deportivos, «Реал» подпишет нового хавбека только при одном условии – клуб должен расстаться с бразильским вингером Родриго. Среди потенциальных покупателей числится лондонский «Арсенал».

Мадридский гранд установил на Родриго немалый ценник – 90 миллионов евро. Только после дорогого трансфера бразильца «Реал» выйдет на рынок за новым полузащитником.

Ранее появилась информация, что «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой.