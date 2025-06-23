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  4. Реал пойдет на просьбу Хаби Алонсо. Будет большая продажа за 90 млн евро
Испания
23 июня 2025, 19:43 |
1716
1

Реал пойдет на просьбу Хаби Алонсо. Будет большая продажа за 90 млн евро

Мадридский клуб готов расстаться с Родриго

23 июня 2025, 19:43 |
1716
1
Реал пойдет на просьбу Хаби Алонсо. Будет большая продажа за 90 млн евро
Defensa Central. Родриго Гоес и Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к клубу с просьбой – он хочет подписать в команду звездного полузащитника, который способен начинать атаки.

По информации SER Deportivos, «Реал» подпишет нового хавбека только при одном условии – клуб должен расстаться с бразильским вингером Родриго. Среди потенциальных покупателей числится лондонский «Арсенал».

Мадридский гранд установил на Родриго немалый ценник – 90 миллионов евро. Только после дорогого трансфера бразильца «Реал» выйдет на рынок за новым полузащитником.

Ранее появилась информация, что «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: Cadena Ser
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Там ще наче саудити Родріго цікавились і навіть більшу суму давали. Хоча йти у Саудівську Аравію може не захотіти сам футболіст
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Теннис
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