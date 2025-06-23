Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 20-летнего футболиста является требованием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо, который считает, что команде необходимо приобрести еще одного центрбека.

В сезоне 2024/25 Кристиан Москера провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Никласом Фюллькругом.