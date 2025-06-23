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  4. Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат
Испания
23 июня 2025, 12:33 |
860
0

Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат

«Реал» может подписать с «Валенсией» Кристиана Москеру

23 июня 2025, 12:33 |
860
0
Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Москера

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 20-летнего футболиста является требованием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо, который считает, что команде необходимо приобрести еще одного центрбека.

В сезоне 2024/25 Кристиан Москера провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Никласом Фюллькругом.

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Реал Мадрид Валенсия Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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