Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат
«Реал» может подписать с «Валенсией» Кристиана Москеру
Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, подписание 20-летнего футболиста является требованием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо, который считает, что команде необходимо приобрести еще одного центрбека.
В сезоне 2024/25 Кристиан Москера провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Никласом Фюллькругом.
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