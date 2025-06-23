Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Агробизнес и Феникс-Мариуполь провели контрольный поединок
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 16:34 | Обновлено 23 июня 2025, 16:35
283
0

ФОТО. Агробизнес и Феникс-Мариуполь провели контрольный поединок

Команды продемонстрировали результативный футбол

23 июня 2025, 16:34 | Обновлено 23 июня 2025, 16:35
283
0
ФОТО. Агробизнес и Феникс-Мариуполь провели контрольный поединок
ФК Агробизнес

Команды Первой лиги проводят подготовку к старту нового сезона. «Агробизнес» и «Феникс-Мариуполь» провели спарринг, в котором забили пять мячей на двоих.

«Феникс-Мариуполь» и «Агробизнес» сыграли спарринг во Львове. По договоренности команд поединок продолжался 120 минут.

Тренеры команд активно просматривали потенциальных новичков. К примеру, в первом тайме в составе «Агробизнеса» было пять игроков, находящихся на просмотре.

Счет открыл на 11-й минуте открыл «Агробизнес». Но уже на 25-й минуте хозяева поля счет сравняли.

Затем команды обменялись голами. А победу «Агробизнесу» принес гол Максима Войтиховского на 116-й минуте.

Контрольный матч. 21 июня, Львов

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» – 2:3

Голы: Залога, 25, Байдал, 102 – ИНП (игрок на просмотре), 11, ИНП, 36, Войтиховский, 116.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с главным тренером. Он начинал журналистом
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
ВИДЕО. Игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр
Агробизнес Мариуполь товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Максим Войтиховский учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Агробизнес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Футбол | 23 июня 2025, 07:44 5
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Футбол | 23 июня 2025, 10:57 35
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока

Футболисты пройдут медосмотр и проведут неделю на клубной базе в Конча-Заспе

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23.06.2025, 08:49
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным
Футбол | 23.06.2025, 17:59
Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным
Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 5
Бокс
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем