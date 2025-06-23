ФОТО. Агробизнес и Феникс-Мариуполь провели контрольный поединок

Команды Первой лиги проводят подготовку к старту нового сезона. «Агробизнес» и «Феникс-Мариуполь» провели спарринг, в котором забили пять мячей на двоих.

«Феникс-Мариуполь» и «Агробизнес» сыграли спарринг во Львове. По договоренности команд поединок продолжался 120 минут.

Тренеры команд активно просматривали потенциальных новичков. К примеру, в первом тайме в составе «Агробизнеса» было пять игроков, находящихся на просмотре.

Счет открыл на 11-й минуте открыл «Агробизнес». Но уже на 25-й минуте хозяева поля счет сравняли.

Затем команды обменялись голами. А победу «Агробизнесу» принес гол Максима Войтиховского на 116-й минуте.

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Контрольный матч. 21 июня, Львов

«Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» – 2:3

Голы: Залога, 25, Байдал, 102 – ИНП (игрок на просмотре), 11, ИНП, 36, Войтиховский, 116.