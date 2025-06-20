Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков

Как стало известно Sport.ua футболисты перволигового «Феникса-Мариуполя» одними из первых среди команд ПФЛ начали подготовку к новому сезону – 16 июня. А уже 21 июня во Львове проведут первый контрольный матч с «Агробизнесом».

По имеющейся информации «Феникс-Мариуполь» в ожидании серьезных изменений, как кадровых, так и в названии команды. Информации о новом названии пока нет.

В настоящее время ряды галичан уже покинули семь футболистов, а на просмотре находится 10 потенциальных новобранцев из перволиговых клубов и молодежных составов команд УПЛ.

Кому из них будет предложено подписать контракт – станет известно после семи проведенных спаррингов.