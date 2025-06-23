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  4. Уже все согласовано. Звезда сборной Венгрии переходит в Ливерпуль
Англия
23 июня 2025, 16:16 |
1048
0

Уже все согласовано. Звезда сборной Венгрии переходит в Ливерпуль

Милош Керкез близок к смене клубной прописки

23 июня 2025, 16:16 |
1048
0
Уже все согласовано. Звезда сборной Венгрии переходит в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез в ближайшие дни пройдет медобследование в «Ливерпуле».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что игрок перейдет к «мерсисайдцам» уже во вторник.

По словам Плеттенберга, контракт с венгром будет рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера будет достигать 47 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керкез сыграл за «Борнмут» 38 матчей и забил 2 мяча. В «Ливерпуле» играет еще один венгр – Доминик Собослаи.

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Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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