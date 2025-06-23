Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным
Наставник сине-желтых Унаи Мельгоса попросил игроков не останавливаться в своем развитии
Выступление молодежной сборной в финальной стадии чемпионата Европы завершилось на стадии группового раунда, хотя от нашей команды ожидали как минимум выхода в четвертьфинал.
Естественно, что тренер сине-желтых Унаи Мельгоса остался недоволен таким выступлением подопечных, о чем в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник команды Илья Крупский.
– Унаи поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь, – сказал Крупский. – Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали свой максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах.
Отметим, что сборная Украины на Евро выиграла у Финляндии (2:0), а также проиграла Дании (2:3) и Нидерландам (0:2).
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