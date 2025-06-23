Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным

Выступление молодежной сборной в финальной стадии чемпионата Европы завершилось на стадии группового раунда, хотя от нашей команды ожидали как минимум выхода в четвертьфинал.

Естественно, что тренер сине-желтых Унаи Мельгоса остался недоволен таким выступлением подопечных, о чем в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник команды Илья Крупский.

– Унаи поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь, – сказал Крупский. – Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали свой максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах.

Отметим, что сборная Украины на Евро выиграла у Финляндии (2:0), а также проиграла Дании (2:3) и Нидерландам (0:2).