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Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2025, 16:59 | Обновлено 23 июня 2025, 17:10
607
0

Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным

Наставник сине-желтых Унаи Мельгоса попросил игроков не останавливаться в своем развитии

23 июня 2025, 16:59 | Обновлено 23 июня 2025, 17:10
607
0
Известно, что сказал Мельгоса игрокам «молодежки». Тренер был откровенным
УАФ. Унаи Мельгоса

Выступление молодежной сборной в финальной стадии чемпионата Европы завершилось на стадии группового раунда, хотя от нашей команды ожидали как минимум выхода в четвертьфинал.

Естественно, что тренер сине-желтых Унаи Мельгоса остался недоволен таким выступлением подопечных, о чем в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник команды Илья Крупский.

– Унаи поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь, – сказал Крупский. – Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали свой максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах.

Отметим, что сборная Украины на Евро выиграла у Финляндии (2:0), а также проиграла Дании (2:3) и Нидерландам (0:2).

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Илья Крупский Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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