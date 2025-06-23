«Это самое сложное и провальное время». Крупский – о выступлении на Евро

Sport.ua пообщался с защитником Ильей Крупским, который рассказал о своем возвращении в Металлист 1925 из Ворсклы и, конечно, о молодежном чемпионате Европы, где игрок защищал цвета сборной Украины.

– Илья, с каким настроением ты присоединился к «Металлисту 1925»?

– Безусловно, хотелось присоединиться к команде с более хорошим настроем, потому что выступление молодежной сборной Украины на Евро было не самое лучшее. Но уже ничего не поделаешь, нужно переключаться на клубную работу.

Что касается «Металлиста 1925», то это – амбициозный проект, клуб подписывает квалифицированных игроков и в дальнейшем команда планирует показывать хорошие результаты.

– Как проходят первые тренировочные дни?

– Я приезжал в клуб познакомился с ребятами, кого не знал, с тренерским штабом. Просто у меня еще есть несколько дней для отдыха, их дали игрокам, кто выступал на молодежном чемпионате Европы.

– С новым наставником Младеном Бартулоавичем успел пообщаться?

– Перекинулись несколькими словами и пока все. Более детально поговорим, когда я приеду в расположение команды для полноценной работы.

– Ты сказал о хороших результатах, которые планирует показывать харьковская команда. А более четких целей не ставили?

– Еще нет. Это, наверное, будет озвучено, когда коллектив соберется в полном составе, поскольку кроме меня должны еще подъехать Владимир Салюк, Александр Мартынюк, Иван Калюжный…

– Естественно, что не могу не спросить тебя о «Ворскле». Почему полтавчане вылетела из УПЛ?

– Досадно, что так получилось с моей родной командой. Не хотелось до этого доводить, но так сложились обстоятельства. Думаю, каждый футболист задает себе вопрос, почему так произошло. Но четкого ответа сейчас вряд ли кто-то даст, много было факторов. Это и задержки по зарплате и ненадлежащие коммуникации с руководством клуба. Тяжело себя настраивать на рабочий процесс, когда у футболиста есть семья, а по контракту не выполняются условия около полугода. И неизвестно, все ли наладится. Не было уверенности в завтрашнем дне. Тем не менее, я не хочу кого-то обвинять, виноваты все, что так произошло.

А в противостоянии с «Кудривкой» «Ворскле» явно не повезло. Команда в двух играх создала столько моментов, что их хватило бы на несколько поединков.

– Это провальный сезон для «Ворклы»?

– Безусловно. Другого слова здесь вряд ли подберешь.

– Не слышал, что будет дальше с клубом, командой?

– Мне сложно сказать, все информацию черпаю из прессы. Хотя я разговаривал с некоторыми бывшими партнерами, которые тоже ничего не знают. Все пока в подвешенном состоянии из трансферного бана.

– Теперь хотел бы спросить тебя о молодежном чемпионате Европы. От этой команды ожидали очень многого. Почему нашей сборной не удалось выйти хотя бы из группы?

– Мы и сами это понимали, что должны были добиться большего. Обидно, что нам не удалось оправдать ожидания. Очень сложно объяснить, почему так произошло. Первая половина 2025 года, возможно, мое самое сложное и провальное время в карьере. Что касается Евро, то, наверное, у нас такой менталитет – проигрывать первые матчи на больших турнирах, а потом пытаться все наверстать. Такой же опыт был у меня и на Олимпиаде. Старшие партнеры вспоминали и матч против Румынии на Евро-2024. И вот Дания, и снова проигрыш.

УАФ. Молодежная сборная Украины

– Но матч против датчан нам ведь давался?

– Согласен. Мы уверенно действовали в первом тайме. Могли закрывать игру. После игры главный тренер сказал нам, что мы зациклены на результате. И когда имеем минимальное преимущество, думаем, как удержать такой счет, игнорируя указания тренера, начинаем терять позиции, соответственно, теряется и концентрация и мы пропускаем.

После турнира мы были опустошены, поскольку ехали в Словакию совсем не за таким результатом.

– Все ли было нормально с функциональным состоянием, поскольку во вторых таймах первых двух матчей команда не бежала?

– После боя кулаками не машут. Хотя я не могу сказать, что с подготовкой что-то было не так. Если бы мы вышли из группы, то вряд ли кто-то вспомнил бы многие негативные нюансы. Здесь все идет от головы.

– Решающим был поединок против Нидерландов, который мы, к сожалению, не вытащили.

– Мы понимали, что соперник будет делать все, чтобы быть с мячом, они будут страдать, если им этого не дать. Украина также любит действовать первым номером. Но соперник был силен. После травмы я провел только одну полноценную тренировку и вышел в стартовом составе. Было очень сложно бегать без мяча. Мы, наверное, где-то недотерпели, поскольку быстро теряли мяч, когда его отбирали. Оппоненту удавался прессинг и, в конце концов, это принесло нидерландцам результат.

– Что сказал Унаи Мельгоса футболистам после последней игры?

– Поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь. Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали свой максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах.

– Вообще, как тебе уровень чемпионата Европы?

– На мой взгляд, здесь нет явных фаворитов. Каждый мог выиграть у каждого. Кто, к примеру, мог предположить, что в четвертьфинале Нидерланды, играя в меньшинстве с 20-й минуты, смогут обыграть Португалию. Или Италия, имея на двух игроков меньше, переведет в овертайм игру против Германии.

– Насколько тяжело тебе, как молодому игроку морально выходить из состояния, когда все складывается против тебя? Вылет «Ворсклы», травма, потом неудачное Евро…

– Я переживаю за все эти неудачи, но в тоже время и понимаю, что для меня это опыт, пусть и негативный. Без набивания таких шишек не будет прогресса. Пусть это случилось сейчас, когда я еще не столь опытен, чем это будет, возможно, в главной команде стране, куда мечтает попасть любой футболист. Когда Бог хочет сделать тебя счастливым, он ведет тебя самыми тяжелыми путями. Вот такого девиза я и придерживаюсь.