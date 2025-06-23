Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) выступит на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинка уже прибыла в Истборн и опубликовала видео в Instagram, где показала, как гуляет возле моря.

«Feells like Odesa», – подписана публикация.

Даяна в первом раунде сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 27). Если Ястремская сумеет обыграть польку, то во втором встретится либо с Франческой Джонс, либо с Грет Миннен.

21 июня Ястремская одолела Линетт в полуфинале соревнований идентичной категории в Ноттингеме, где в итоге в решающем поединке уступила Маккартни Кесслер.

Турнир в Истборне пройдет с 23 по 28 июня.

ВИДЕО. «Feels like Odesa». Ястремская прибыла в Истборн на турнир. С кем сыграет?