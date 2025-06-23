Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне

23 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 500 в Галле и Лондоне.

Чемпион в Великобритании Карлос Алькарас прибавил +450 очков и приближается к Яннику Синнеру. Сейчас у испанца 9,300 пунктов, у итальянца – 10,430. Янник потерял 450 баллов из-за того, что не сумел защитить прошлогодний трофей в Галле.

В Галле победителем стал Александр Бублик. Представитель Казахстана улучшил 15 мест и сейчас замыкает первую тридцатку.

Из изменений в топ-10: Джек Дрейпер обошел Тейлора Фритца и Новака Джоковича. Британец – четвертый, американец – пятый, серб – шестой. Томми Пол выпал из десятки, Хольгер Руне поднялся на восьмую позицию, Даниил Медведев – на девятую.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис остался на 42-й строчке.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР