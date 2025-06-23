Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне
ATP
23 июня 2025, 14:55 |
336
0

Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне

Карлос отстает от Янника всего на 1130 очков, топ-3 замыкает Александр Зверев

23 июня 2025, 14:55 |
336
0
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

23 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 500 в Галле и Лондоне.

Чемпион в Великобритании Карлос Алькарас прибавил +450 очков и приближается к Яннику Синнеру. Сейчас у испанца 9,300 пунктов, у итальянца – 10,430. Янник потерял 450 баллов из-за того, что не сумел защитить прошлогодний трофей в Галле.

В Галле победителем стал Александр Бублик. Представитель Казахстана улучшил 15 мест и сейчас замыкает первую тридцатку.

Из изменений в топ-10: Джек Дрейпер обошел Тейлора Фритца и Новака Джоковича. Британец – четвертый, американец – пятый, серб – шестой. Томми Пол выпал из десятки, Хольгер Руне поднялся на восьмую позицию, Даниил Медведев – на девятую.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис остался на 42-й строчке.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
ЛЕГЕЧКА: «Я отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»
АЛЬКАРАС – о Легечке: «Играть против тебя – всегда кошмар, это тяжело»
Бублик одолел Медведева в финале турнира ATP 500 в Галле и выиграл трофей
рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Джек Дрейпер Тейлор Фритц Новак Джокович Лоренцо Музетти Хольгер Руне Даниил Медведев Бен Шелтон Виталий Сачко Александр Овчаренко Олег Приходько Алексей Крутых Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Вячеслав Белинский Владислав Орлов Александр Брайнин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23 июня 2025, 08:15 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»

Турки – о предстоящих поединках, которые он будет организовывать

Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Теннис | 23 июня 2025, 14:33 0
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?

Даяна поднялась на 42-ю строчку, Свитолина и Костюк сохранили свои места

Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
Футбол | 23.06.2025, 11:32
Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22.06.2025, 20:12
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 4
Бокс
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 2
Футбол
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 19
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем