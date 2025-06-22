Бублик одолел Медведева в финале турнира ATP 500 в Галле и выиграл трофей

22 июня состоялся финальный матч травяного турнира АТР 500 в Галле, Германия.

В решающем поединке сошлись представитель Казахстана Александр Бублик (АТР 45) и «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 11). Бублик одержал победу в двух сетах за 1 час и 23 минуты.

ATP 500 Галле. Трава, финал

Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев [3] – 6:3, 7:6 (7:4)

Это была восьмая встреча соперников. Бублик впервые сумел обыграть Медведева.

Для Александра этот трофей стал пятым в карьере и вторым на кортах Галле.