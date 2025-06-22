К защите Уимблдона готов: Алькарас покорил Лондон сразу после Ролан Гаррос

Звездный испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал чемпионом травяного турнира АТР 500 в Лондоне, Великобритания.

В финале испанец в трех сетах переиграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 30) за 2 часа и 10 минут.

ATP 500 Лондон. Трава, финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Иржи Легечка (Чехия) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2

Карлос провел третье очное противостояние против Иржи и добыл вторую победу.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл трофей на пятисотнике в столице Великобритании. Впервые он стал триумфатором в Квинзе в 2023 году. Всего у испанца теперь 21 титул в карьере и пять в 2025 году.

Карлос продлил винстрик до 18 поединков. До Лондона он стал чемпионом Мастерса в Риме и на Ролан Гаррос.

Через неделю Алькарас будет стартовать на Уимблдоне, где ему предстоит защитить прошлогодний трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine