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  4. К защите Уимблдона готов: Алькарас покорил Лондон сразу после Ролан Гаррос
ATP
22 июня 2025, 19:14 |
336
0

К защите Уимблдона готов: Алькарас покорил Лондон сразу после Ролан Гаррос

В финале травяного пятисотника в Великобритании Карлос переиграл Иржи Легечку

22 июня 2025, 19:14 |
336
0
К защите Уимблдона готов: Алькарас покорил Лондон сразу после Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал чемпионом травяного турнира АТР 500 в Лондоне, Великобритания.

В финале испанец в трех сетах переиграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 30) за 2 часа и 10 минут.

ATP 500 Лондон. Трава, финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Иржи Легечка (Чехия) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2

Карлос провел третье очное противостояние против Иржи и добыл вторую победу.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл трофей на пятисотнике в столице Великобритании. Впервые он стал триумфатором в Квинзе в 2023 году. Всего у испанца теперь 21 титул в карьере и пять в 2025 году.

Карлос продлил винстрик до 18 поединков. До Лондона он стал чемпионом Мастерса в Риме и на Ролан Гаррос.

Через неделю Алькарас будет стартовать на Уимблдоне, где ему предстоит защитить прошлогодний трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Карлос Алькарас (теннисист) Иржи Легечка ATP Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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