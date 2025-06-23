Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Даяна поднялась на 42-ю строчку, Свитолина и Костюк сохранили свои места
23 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Ноттингеме и WTA 500 в Берлине.
Чемпионка немецкого пятисотника Маркета Вондроушова аж на 91 место и сейчас идет на 73-й позиции. А финалистка Берлина Ван Синьюй улучшила 16 строчек – она 33-я ракетка мира.
В Ноттингеме победительницей стала Маккартни Кесслер. Американка поднялась на 32-е место (+10 позиций). В финале она переиграла украинку Даяну Ястремскую. Даяна прибавила четыре места – она 42-я.
Из изменений в топ-10: Жасмин Паолини обошла Чжэн Циньвень и стала четвертой, Паула Бадоса и Эмма Наварро поменялись местами – 9-я и 10-я соответственно.
В топ-3 без изменений: Арина Соболенко, Коко Гауфф и Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Ястремская улучшила наибольшее количество позиций среди всех украинок (+4 места). Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк сохранили свои позиции – 14-я и 26-я строчка соответственно.
Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой и Анастасиия Соболевой. Несколько мест потеряли Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Александра Олейникова и Леся Цуренко.
На этой неделе Снигур и Олейникова выступят в квалификации Уимблдона-2025.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA Людмила Киченок осталась на 12-й позиции.
В первой сотке также находятся Надежда Киченок (57-я) и Марта Костюк (77-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
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