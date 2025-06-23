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  4. Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
WTA
23 июня 2025, 14:33 |
487
0

Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?

Даяна поднялась на 42-ю строчку, Свитолина и Костюк сохранили свои места

23 июня 2025, 14:33 |
487
0
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Instagram. Даяна Ястремская

23 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Ноттингеме и WTA 500 в Берлине.

Чемпионка немецкого пятисотника Маркета Вондроушова аж на 91 место и сейчас идет на 73-й позиции. А финалистка Берлина Ван Синьюй улучшила 16 строчек – она 33-я ракетка мира.

В Ноттингеме победительницей стала Маккартни Кесслер. Американка поднялась на 32-е место (+10 позиций). В финале она переиграла украинку Даяну Ястремскую. Даяна прибавила четыре места – она 42-я.

Из изменений в топ-10: Жасмин Паолини обошла Чжэн Циньвень и стала четвертой, Паула Бадоса и Эмма Наварро поменялись местами – 9-я и 10-я соответственно.

В топ-3 без изменений: Арина Соболенко, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Ястремская улучшила наибольшее количество позиций среди всех украинок (+4 места). Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк сохранили свои позиции – 14-я и 26-я строчка соответственно.

Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой и Анастасиия Соболевой. Несколько мест потеряли Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Александра Олейникова и Леся Цуренко.

На этой неделе Снигур и Олейникова выступят в квалификации Уимблдона-2025.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок осталась на 12-й позиции.

В первой сотке также находятся Надежда Киченок (57-я) и Марта Костюк (77-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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