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WTA
22 июня 2025, 15:31 | Обновлено 22 июня 2025, 15:53
362
0

Бывшая шестая ракетка в Берлине выиграла первый трофей с Уимблдона-2023

В финале немецкого травяного пятисотника Маркета Вондроушова одолела Ван Синьюй

22 июня 2025, 15:31 | Обновлено 22 июня 2025, 15:53
362
0
Бывшая шестая ракетка в Берлине выиграла первый трофей с Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Экс-шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 164) выиграла трофей на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В финале чешка в трех сетах переиграла представительницу Китая Ван Синьюй (WTA 49) за 2 часа и 18 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, финал

Маркета Вондроушова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай) [Q] – 7:6 (12:10), 4:6, 6:2

В первой партии Маркета отыграла подачу на сет в 12-м гейме и шесть сетболов на тай-брейке, в частности со счета 2:6.

Для Маркеты этот титул стал первый с момента ее триумфа на Уимблдонском турнире два года назад. Всего же у Вондроушовой теперь три трофея – это ее первый выигранный пятисотник.

С понедельника Маркета вернется в топ-75 рейтинга WTA.

На своем пути к чемпионству в Берлине Вондроушова, помимо Ван, также одолела Мэдисон Киз, Диану Шнайдер, Онс Жабер и Арину Соболенко.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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