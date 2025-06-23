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  4. Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:11 |
847
1

Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ

Сергей Шищенко рассказал о трансферной политике черновицкого коллектива

23 июня 2025, 14:11 |
847
1
Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
ФК Буковина Черновцы. Сергей Шищенко

Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о трансферной политике команды, формате Первой лиги и задачах в новом сезоне.

Наставник признался, что продолжаются переговоры о переходе игроков «Оболони» – именно в этом клубе Шищенко работал в сезоне 2024/25:

«Буковина – это амбициозный клуб, который ставит очень четкую задачу в развитии, в попадании в УПЛ. Я очень благодарен руководству клуба, которое пригласило меня сюда, и мы будем вместе двигаться вперед.

Мы подписали сейчас Тараса Сакива. Будут еще новички. Сейчас рассматриваем усиление на каждую позицию. Ведем переговоры об игроках «Оболони». Есть некоторые нюансы, которые нужно решить.

Новый формат Первой лиги очень тяжелый. Предыдущий, на мой взгляд, был легким. Сейчас будет стандартный формат, который принесет чемпионату пользу. Каждый клуб будет в борьбе. Конечно, те, кто вылетел из УПЛ, будут главными конкурентами для всех, и для «Буковины» в частности, в решении задачи попадания в элиту», – уверен Шищенко.

По итогам сезона 2024/25 черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. После завершения чемпионата «Буковина» объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера.

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Буковина Черновцы Оболонь Киев Сергей Шищенко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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Victor673256ua
Буковина має бути одним з головних претендентів на вихід в УПЛ
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