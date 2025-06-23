Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ

Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о трансферной политике команды, формате Первой лиги и задачах в новом сезоне.

Наставник признался, что продолжаются переговоры о переходе игроков «Оболони» – именно в этом клубе Шищенко работал в сезоне 2024/25:

«Буковина – это амбициозный клуб, который ставит очень четкую задачу в развитии, в попадании в УПЛ. Я очень благодарен руководству клуба, которое пригласило меня сюда, и мы будем вместе двигаться вперед.

Мы подписали сейчас Тараса Сакива. Будут еще новички. Сейчас рассматриваем усиление на каждую позицию. Ведем переговоры об игроках «Оболони». Есть некоторые нюансы, которые нужно решить.

Новый формат Первой лиги очень тяжелый. Предыдущий, на мой взгляд, был легким. Сейчас будет стандартный формат, который принесет чемпионату пользу. Каждый клуб будет в борьбе. Конечно, те, кто вылетел из УПЛ, будут главными конкурентами для всех, и для «Буковины» в частности, в решении задачи попадания в элиту», – уверен Шищенко.

По итогам сезона 2024/25 черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. После завершения чемпионата «Буковина» объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера.