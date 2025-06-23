«После боя кулаками не машут». Крупский – про молодежное Евро

Украинский защитник «Металлиста» Илья Крупский прокомментировал выступления сборной Украины на молодежном чемпионате Европы:

– Теперь хотел бы спросить тебя о молодежном чемпионате Европы. От этой команды ожидали очень многого. Почему нашей сборной не удалось выйти хотя бы из группы?

– Мы и сами это понимали, что должны были добиться большего. Обидно, что нам не удалось оправдать ожидания. Очень сложно объяснить, почему так произошло. Первая половина 2025 года, возможно, мое самое сложное и провальное время в карьере. Что касается Евро, то, наверное, у нас такой менталитет – проигрывать первые матчи на больших турнирах, а потом пытаться все наверстать. Такой же опыт был у меня и на Олимпиаде. Старшие партнеры вспоминали и матч против Румынии на Евро-2024. И вот Дания, и снова проигрыш.

– Но матч против датчан нам ведь давался?

– Согласен. Мы уверенно действовали в первом тайме. Могли закрывать игру. После игры главный тренер сказал нам, что мы зациклены на результате. И когда имеем минимальное преимущество, думаем, как удержать такой счет, игнорируя указания тренера, начинаем терять позиции, соответственно, теряется и концентрация и мы пропускаем.

После турнира мы были опустошены, поскольку ехали в Словакию совсем не за таким результатом.

– Все ли было нормально с функциональным состоянием, поскольку во вторых таймах первых двух матчей команда не бежала?

– После боя кулаками не машут. Хотя я не могу сказать, что с подготовкой что-то было не так. Если бы мы вышли из группы, то вряд ли кто-то вспомнил бы многие негативные нюансы. Здесь все идет от головы.

– Решающим был поединок против Нидерландов, который мы, к сожалению, не вытащили.

– Мы понимали, что соперник будет делать все, чтобы быть с мячом, они будут страдать, если им этого не дать. Украина также любит действовать первым номером. Но соперник был силен. После травмы я провел только одну полноценную тренировку и вышел в стартовом составе. Было очень сложно бегать без мяча. Мы, наверное, где-то недотерпели, поскольку быстро теряли мяч, когда его отбирали. Оппоненту удавался прессинг и, в конце концов, это принесло нидерландцам результат.