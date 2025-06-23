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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 11:47 | Обновлено 23 июня 2025, 12:05
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«Было несколько проблем». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Сиэтлом

Испанский коуч дал несколько комментариев перед матчем 3-го тура группового этапа КЧМ

23 июня 2025, 11:47 | Обновлено 23 июня 2025, 12:05
99
0
«Было несколько проблем». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Сиэтлом

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал несколько комментариев перед игрой 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команді сыграет с «Сиэтл Саундерс»"

«Прежде всего, я думаю, что мы достигли лучшей части соревнования. Нам нужно побеждать, чтобы продвигаться дальше, и это нас мотивирует. Мы готовы и хорошо подготовились к этому матчу. Что касается «Ботафого», то я думаю, что мы сыграли свою обычную игру. Мы не заслуживали поражения, но такова уж суть футбола... У нас было несколько проблем, но команда сыграла на хорошем уровне, и нам нужно продолжать в том же духе. Я думаю, что команда сейчас в хорошей форме и настроена как обычно. Мы провели три отличных тренировки с высокой интенсивностью. Я думаю, что мы готовы. Мы будем думать о том, как контролировать мяч и прессинговать, как обычно. Мы готовы, и я думаю, что у нас будет хороший матч».

«Сейчас мы стараемся подготовиться как можно лучше. Это очень мотивирующий турнир. Нужно думать, что в таком турнире можно играть только раз в четыре года. Мы должны думать об этом, чтобы найти мотивацию и понять, на каком уровне мы сейчас находимся».

«Мы проанализировали последние матчи «Сиэтла». Думаю, они будут адаптировать свою команду и защищаться как можно лучше. Это эффективная команда, сильная в обороне и играющая с высокой интенсивностью. У «Сиэтла» еще есть шансы на выход в следующий раунд, и мы тоже должны пройти дальше. Все условия для отличного матча есть».

«Это нормально. Соревнование очень короткое, и в третьем матче играть за выход в следующий раунд — это нормально. Мы движемся вперед и должны думать о том, чтобы играть в каждом матче одинаково. Вы можете вылететь из турнира, и вы должны продемонстрировать свое умение управлять ходом матча».

Ранее сообщалось о том, что Забарный отказал двум топ-клубам АПЛ.

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Луис Энрике ПСЖ Сиэтл Саундерс пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: OneFootball
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