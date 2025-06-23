Хочет перейти только в ПСЖ. Забарный отказал двум топ-клубам АПЛ
Украинского защитника Борнмута хотели подписать Челси и Ньюкасл
Главный корреспондент TBR Football Грэм Бейли заявил, что «Челси» и «Ньюкасл» в последний момент пытались перехватить у «ПСЖ» украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного:
«Он действительно сосредоточен только на «ПСЖ». Мне сообщили, что в принципе он согласовал с парижанами условия личного контракта, но «Борнмут» и «ПСЖ» еще должны провести определенную работу, чтобы достичь соглашения.
«Борнмут» не слишком доволен тем, как все идет, но они знают, что игрок хочет перейти, и им ясно это дали понять. Когда к вам обращается такой клуб, как «ПСЖ», даже если в контракте нет пункта о выкупе, это сложно.
Могу подтвердить, что в последние несколько недель уже после того, как появилась информация про «ПСЖ», «Челси» и «Ньюкасл» снова задавали вопросы по трансферу Забарного, но им ответили, что он хочет только в «ПСЖ», – цитирует Бейли TBR Football.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» отклонил второе предложение «ПСЖ» по Забарному.
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