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  4. Что делать Лунину? Куртуа назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру
Испания
23 июня 2025, 11:33 |
1374
3

Что делать Лунину? Куртуа назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру

Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал» и хочет продлить контракт

23 июня 2025, 11:33 |
1374
3
Что делать Лунину? Куртуа назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопросы журналистов во время Клубного чемпионата мира и признался, что не намерен уходить из королевского клуба.

33-летний бельгиец рассказал, что планирует завершить карьеру в составе «сливочных». Похоже, украинский вратарь Андрей Лунин так и останется вторым номером команды, если не решит покинуть Мадрид.

«Надеюсь, я смогу продлить свой контракт. Я очень счастлив в «Реале», играть здесь – настоящая мечта. Я полностью доверяю клубу, они знают, что я хочу остаться в Мадриде.

Надеюсь, в этой команде я и завершу карьеру. Но теперь нужно думать о том, чтобы качественно выступит на футбольном поле в ближайших матчах», – сообщил Куртуа.

Контракт бельгийского голкипера истекает в июне 2026 года, но «сливочные» намерены продолжить сотрудничество с Тибо, как минимум, еще на два года.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин продление контракта
Николай Титюк Источник: Managing Madrid
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Комментарии 3
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potemkin78
а спросить у самого Лунина религия не позволяет? 
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+1
Перець
Муравью х уй приделать, це на загал що потрібно Луніну зробити
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0
icebeer
Та валить Лунину надо
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0
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