Что делать Лунину? Куртуа назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру
Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал» и хочет продлить контракт
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопросы журналистов во время Клубного чемпионата мира и признался, что не намерен уходить из королевского клуба.
33-летний бельгиец рассказал, что планирует завершить карьеру в составе «сливочных». Похоже, украинский вратарь Андрей Лунин так и останется вторым номером команды, если не решит покинуть Мадрид.
«Надеюсь, я смогу продлить свой контракт. Я очень счастлив в «Реале», играть здесь – настоящая мечта. Я полностью доверяю клубу, они знают, что я хочу остаться в Мадриде.
Надеюсь, в этой команде я и завершу карьеру. Но теперь нужно думать о том, чтобы качественно выступит на футбольном поле в ближайших матчах», – сообщил Куртуа.
Контракт бельгийского голкипера истекает в июне 2026 года, но «сливочные» намерены продолжить сотрудничество с Тибо, как минимум, еще на два года.
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