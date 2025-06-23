Преследования и смена номера. Игроку Барселоны угрожают фанаты

Испанскому голкиперу каталонской «Барселоны» Жоану Гарсие угрожают фанаты, сообщает Sport.es.

По информации источника, после перехода из «Эспаньола», который является принципиальным соперником для «сине-гранатовых», в каталонский гранд, фанаты «попугаев» начали угрожать футболисту, звонить на его мобильный телефон с анонимных номеров и так далее.

Гарсия сменил номер и даже не пошел на день рождения близкого друга на прошлой неделе. несмотря н то, что сейчас Жоан в отпуске, он намного менее социально активен из-за преследований.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с футболистом, который не нужен каталонскому клубу.