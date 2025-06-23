Преследования и смена номера. Игроку Барселоны угрожают фанаты
Не самая лучшая неделя для Жоана Гарсии
Испанскому голкиперу каталонской «Барселоны» Жоану Гарсие угрожают фанаты, сообщает Sport.es.
По информации источника, после перехода из «Эспаньола», который является принципиальным соперником для «сине-гранатовых», в каталонский гранд, фанаты «попугаев» начали угрожать футболисту, звонить на его мобильный телефон с анонимных номеров и так далее.
Гарсия сменил номер и даже не пошел на день рождения близкого друга на прошлой неделе. несмотря н то, что сейчас Жоан в отпуске, он намного менее социально активен из-за преследований.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с футболистом, который не нужен каталонскому клубу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман Долидзе ответил на обвинения фанатов
Поединок состоится 24 июня в 04:00 по Киеву