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  4. Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 03:43 | Обновлено 23 июня 2025, 03:54
14
0

Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ

23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 03:43 | Обновлено 23 июня 2025, 03:54
14
0
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский Манчестер Сити и Аль-Айн из ОАЭ играют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре Ман Сити обыграл Видад (2:0), а Аль-Айн уступил Ювентусу (0:5).

Турнирное положение: Ювентус (6 очков), Манчестер Сити (3), Видад (0), Аль-Айн (0).

Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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