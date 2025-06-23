Клубный чемпионат мира23 июня 2025, 03:43 | Обновлено 23 июня 2025, 03:54
14
0
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
23 июня 2025, 03:43 | Обновлено 23 июня 2025, 03:54
14
0
23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Английский Манчестер Сити и Аль-Айн из ОАЭ играют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
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Ранее в первом туре Ман Сити обыграл Видад (2:0), а Аль-Айн уступил Ювентусу (0:5).
Турнирное положение: Ювентус (6 очков), Манчестер Сити (3), Видад (0), Аль-Айн (0).
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
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