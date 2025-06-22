Расклады в группах E и F. КЧМ: Интер может не выйти в плей-офф, что у БД?
Ривер Плейт и Флуминенсе с шестью очками возглавляют квартеты E и F соответственно
Вечером 21 июня и в ночь на 22 июня состоялись матчи второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группах E и F.
По итогам поединков место в плей-офф не гарантировала ни одна из команд из эти квартетов. Однако точно шансы на 1/8 финала потеряли Урава Ред Деймонс и Ульсан ХД.
- Турнирное положение в группе E: Ривер Плейт (4), Интер (4), Монтеррей (2), Урава (0)
- Турнирное положение в группе F: Флуминенсе (4), Боруссия Д (4), Мамелоди Сандаунс (3), Ульсан ХД (0)
Ривер Плейт и Флуминесе опережают Интер и Боруссию Дортмунд соответственно благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Нерадзурри рискуют не выйти в плей-офф. В последнем туре Интер встретится с лидером группы Ривер Плейтом и, вполне возможно, миланский клуб будет устраивать только победа. Все будет зависит от результат игры Монтеррея с Уравой.
Если Интер сыграет вничью с Ривер Плейтом, а Монтеррей одолеет японский коллектив, то у трех команд будет по 5 очков. В таком случае будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. Сейчас у Ривера (+2), у Интера (+1), у Монтеррея (0). При ничьей Интера с Ривером и победе Монтеррея над Уровой в два мяча или больше, итальянцы вылетят из турнира.
У Боруссии Дортмунд ситуация куда проще – в последнем туре немецкий клуб сыграет с ФК Ульсан ХД (аутсайдером группы). И шмелей устроит даже ничья, поскольку в любом случае кто-то из пары Флуминенсе – Мамелоди потеряет очки.
Все результаты матчей группы E по окончанию двух туров:
- 17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
- 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1
- 21.06. 22:00. Интер (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1
- 22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0
Расписание матчей группы E в последнем туре
- 26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)
- 26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)
Таблица группы E перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2
|Интер Милан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3
|Монтеррей
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4
|Урава Ред Даймондс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Все результаты матчей группы F по окончанию двух туров:
- 17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:0
- 18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
- 21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:4
- 22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан (Южная Корея) – 4:2
Расписание матчей группы F в последнем туре
- 25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан (Южная Корея)
- 25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)
Таблица группы F перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Флуминенсе
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3
|Мамелоди Сандаунс
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4
|Ульсан ХД
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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