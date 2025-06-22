Расклады в группах E и F. КЧМ: Интер может не выйти в плей-офф, что у БД?

Вечером 21 июня и в ночь на 22 июня состоялись матчи второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группах E и F.

По итогам поединков место в плей-офф не гарантировала ни одна из команд из эти квартетов. Однако точно шансы на 1/8 финала потеряли Урава Ред Деймонс и Ульсан ХД.

Турнирное положение в группе E: Ривер Плейт (4), Интер (4), Монтеррей (2), Урава (0)

Турнирное положение в группе F: Флуминенсе (4), Боруссия Д (4), Мамелоди Сандаунс (3), Ульсан ХД (0)

Ривер Плейт и Флуминесе опережают Интер и Боруссию Дортмунд соответственно благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Нерадзурри рискуют не выйти в плей-офф. В последнем туре Интер встретится с лидером группы Ривер Плейтом и, вполне возможно, миланский клуб будет устраивать только победа. Все будет зависит от результат игры Монтеррея с Уравой.

Если Интер сыграет вничью с Ривер Плейтом, а Монтеррей одолеет японский коллектив, то у трех команд будет по 5 очков. В таком случае будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. Сейчас у Ривера (+2), у Интера (+1), у Монтеррея (0). При ничьей Интера с Ривером и победе Монтеррея над Уровой в два мяча или больше, итальянцы вылетят из турнира.

У Боруссии Дортмунд ситуация куда проще – в последнем туре немецкий клуб сыграет с ФК Ульсан ХД (аутсайдером группы). И шмелей устроит даже ничья, поскольку в любом случае кто-то из пары Флуминенсе – Мамелоди потеряет очки.

Все результаты матчей группы E по окончанию двух туров:

17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1

(Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1

21.06. 22:00. Интер (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1

(Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1 22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0

Расписание матчей группы E в последнем туре

26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)

26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)

Таблица группы E перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. E Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ривер Плейт 2 1 1 0 3 - 1 4 2 Интер Милан 2 1 1 0 3 - 2 4 3 Монтеррей 2 0 2 0 1 - 1 2 4 Урава Ред Даймондс 2 0 0 2 2 - 5 0 Полная таблица

Все результаты матчей группы F по окончанию двух туров:

17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:0

18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1

(ЮАР) – 0:1 21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:4

(Германия) – 3:4 22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан (Южная Корея) – 4:2

Расписание матчей группы F в последнем туре

25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан (Южная Корея)

25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)

Таблица группы F перед последним туром