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WTA
22 июня 2025, 08:19 | Обновлено 22 июня 2025, 08:22
42
0

КЕССЛЕР: «Я уже играла с Даяной. Она очень агрессивная теннисистка»

Американка имеет небольшой игровой опыт на траве

22 июня 2025, 08:19 | Обновлено 22 июня 2025, 08:22
42
0
КЕССЛЕР: «Я уже играла с Даяной. Она очень агрессивная теннисистка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Американская теннисистка Маккартни Кесслер (WTA 42) одержала свою первую карьерную победу в основной сетке WTA-тура на травяном покрытии на прошлой неделе, обыграв британку Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 500 в Лондоне. А уже в воскресенье, 22 июня, она поборется за свой первый титул на траве.

Стоит отметить, что до 2024 года 25-летняя американка не сыграла ни одного официального матча на травяных кортах. В прошлом сезоне она дебютировала на этом покрытии на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), но не сумела пробиться в основную сетку через квалификацию. Затем вылетела в первом раунде на травяном турнире ITF W100 в Илкли (Великобритания). И, наконец, прошла квалификационный отбор Уимблдона 2024, но в первом раунде основной сетки британского мейджора потерпела разгромное поражение от гречанки Марии Саккари.

«Думаю, трава довольно хорошо подходит моей игре – я хорошо подаю и играю в агрессивный теннис.

Я уже играла с Даяной Ястремской пару раз. Знаю ее стиль – она очень агрессивная теннисистка, отлично чувствует себя на траве, но я рада сыграть еще один финал», – сказала Кесслер накануне решающего матча в Ноттингеме.

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WTA Ноттингем Маккартни Кесслер Даяна Ястремская
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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